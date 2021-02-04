Odín Dupeyrón desconoce si su hermana Natasha fue abusada o solo está conmovida con el tema que cantó.

Odín Dupeyrón fue entrevistado en exclusiva por Ventaneando, en donde señaló que no sabe si las declaraciones hechas por su hermana Natasha Dupeyrón en un video corresponden a una denuncia por algún abuso que sufrió o solo se conmovió con el tema.

La verdad es que no te podría decir si fue valiente o no porque no tengo ningún conocimiento, nunca nos lo ha dicho Natasha, por lo menos a mí que haya sufrido un abuso

El también presentador mostró desconocimiento del tema e incluso aseguró que tal vez su hermana esté conmovida por su participación en la grabación de una canción que habla del maltrato a la mujer.

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A lo mejor Natasha está conmovida como mujer por la canción que dice que cantó o por imaginarse lo que de ser ser abusada o que no le crean yo que sé

Odín Dupeyrón explicó que no tendría que tratarse forzosamente de un abuso sexual, pues puede ser otro tipo de abuso e incluso considera que si Natasha tiene algo que decir, lo dirá a su tiempo, como lo dice en la nota.

Odín Dupeyrón no sabe si su hermana Natasha fue abusada o solo es empática con sus declaraciones, ¡dice desconocer el tema! #Ventaneando 📺



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En cuanto a sus proyectos personales, el presentador dijo que el 13 de febrero habrá una retransmisión por e-ticket de su show y que tiene un nuevo programa en puerta que se podrá ver por YouTube: 'Mientras Me Quede Voz'.

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Un poco en tono de broma, Odín aseguró que iba a invitar a su hermana a que le diera la primicia de su abuso y así seguro lo iba a sintonizar mucha gente.