Susana Dosamantes niega que Paulina Rubio esté en bancarrota; acepta que la pandemia ha afectado.

Susana Dosamantes niega que su hija Paulina Rubio esté en bancarrota, no obstante que tal como lo aseguró Ventaneando, no ha pagado los impuestos de su residencia en Miami y, hasta hace unos meses, enfrentaba el cobro de una deuda con una institución crediticia.

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La actriz reconoce, sin embargo, que a su hija la pandemia la ha afectado económicamente como a todo el mundo, maxime que no se casó con un marido millonario y debe trabajar para subsistir, inclusive vendiendo saludos a su fanaticada.

Yo creo que todo el trabajo que sea honrado es bueno. Ella no es una persona que se haya casado con un multimillonario, ni heredó tampoco multimillones míos. Somos gente de trabajo como todos ustedes y tenemos que trabajar y, creo que es loable que haga algo sano, decente y correcto

La famosa actriz se tomó un momento para dar su opinión sobre la gente que critica las acciones de los demás.

Me da mucha pena la gente que crítica, han de ser millonarios y han de estar rascando la tripa hay echados. Cuando no se trabaja en una pandemia como todos, pues sí es duro, que ha sido una pesadilla para el mundo, no para nosotras nada más, seguimos luchando. Además, cuando es una niña buena que mantiene a sus hijos y que es una gran artista, pues hay que aplaudirla y como mujer soportar a todas las mamás, que son las efectivas

Sobre la relación con sus exyernos, Nicolás Vallejo y Gerardo Bazua con quienes Paulina ha tenido varios encontronazos en juzgados por la convivencia con sus hijos, Susana habló al respecto.

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