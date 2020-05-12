Tano Elizalde enfrenta las sospechas de que traicionó a Valentín Elizalde

Fausto Tano Elizalde enfrenta por fin las sospechas sobre si fue él quien traicionó a su primo Valentín Elizalde colocándolo en la mira de sus asesinos en noviembre del 2006. La versión surgió luego de que Marysol Castro, su todavía esposa relató a este programa (Ventaneando) que Tano cambió la versión de los hechos tras haberse encontrado en Ciudad Obregón con Gabriela Sabag, quien fue la mujer del cantante y hoy, albacea de su legado.

Te puede interesar:

Un video se volvió viral en redes sociales, en donde supuestamente Juan Gabriel está vivo y mandó un mensaje.

Con ella Tano inició una relación sentimental, a pesar de que estaba casada y él también. Estas son las respuestas que Tano da a todos los señalamientos en su contra. Cabe señalar que, aunque lo solicitamos, la entrevista no fue hecha con este programa cara a cara, sino que él pidió que le enviáramos las preguntas para contestarlas sin interacción con esta reportera.

Llama la atención que Tano no niega su relación con Gabriela Sabag, sino que la confirma.

¡EXCLUSIVA! Tano Elizalde responde a los señalamientos en su contra. ¿Traicionó a Valentín Elizalde? ¿Tiene una relación con Gabriela Sabag?

¿Es verdad que mantienes una relación sentimental con Gabriela Sabag, albacea de Valentín Elizalde?

Estoy enamorado como jamás en la vida lo estuve, es más nunca estuve enamorado… Hoy encontré el amor, la felicidad y las ganas de salir adelante

¿Es verdad que la historia que querías contar inicialmente en la serie era una y después de entrevistarte con la albacea cambió?

No, nunca. Todo ha sido la única idea que Tano ha tenido en su mente y esa es la única verdad, no hay otra verdad

¿Cuándo terminó tu relación con Marysol Castro y por qué?

La relación de Marysol con Tano terminó hace muchos años, pero ella lo sabe perfectamente que el amor en Tano no existía

Jesús el Flaco Elizalde, hermano de Valentín Elizalde asegura que él le dijo que tú cerraste la fecha del palenque de Tamaulipas, ¿qué respondes a esto?

Jamás en la vida… Eso lo hacía la oficina directamente, Tano jamás… Nunca jamás de los jamases cerró alguna fecha, se los puedo demostrar con hechos, no con palabras

¿Le dijiste al Flaco Elizalde los nombres de las personas que mataron a Valentín Elizalde minutos después del ataque?

Jamás hablé con él, yo… Con el Flaco Elizalde, jamás en la vida tuve una llamada después del accidente

¿Cuántas balas recibiste, cuánto tiempo estuviste hospitalizado y en dónde?

Fueron siete impactos de bala, estuve en la clínica número 15 del Seguro Social de Reynosa, Tamaulipas, y de ahí en Obregón, Sonora, estuve en la clínica San José, también donde me volvieron a operar del cual tengo radiografías, tengo los testimonios reales de que fueron esos impactos

¿Qué respondes a los señalamientos sobre que has estado amenazando a tu esposa y a tus hijas?

No. Jamás en la vida, jamás en la vida voy a amenazarlas. Nunca en mi vida, nunca he amenazado a nadie, ni jamás lo haré con mis hijas, ni mucho menos con mi ex. No, nada, ni al caso… Nada qué ver

¿Es verdad que tienes una orden de restricción para no acercarte a ellas?

Yo no he tenido ninguna notificación para restricción… Eso no lo sabía yo

También te puede interesar:

Mamá de Valentín Elizalde reaccionó a las versiones que señalan que ‘Tano’ Elizalde traicionó a su hijo.

¿Qué piensas de que Pepe Garza se deslinda del proyecto para hacer la serie de Valentín Elizalde?