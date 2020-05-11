Un video se volvió viral en donde Juan Gabriel está vivo

Sale a la luz un video en el que supuestamente el que sale a cuadro es el Divo de Juárez, Juan Gabriel, quien confiesa que sigue con vida y se aprecia con unos kilos de más y muy distinto del rostro. Sin embargo, se desconoce quién es el hombre que se está haciendo pasar por el cantante mexicano.

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En el video se muestra a un hombre con los rasgos muy parecidos al intérprete de Abrázame Muy Fuerte, asegurando que tuvo que fingir su muerte, pero ha decidido salir y demostrar que está vivo después de ver lo que ha estado pasando en el mundo a causa del coronavirus.

Hola, amigos. Ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque… Pues como ustedes saben tuve que fingir mi muerte, pero no me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya es mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento con todo mi cariño y todo mi amor porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir y ya no aguanté más. Así que, pues aquí me tienen mayo del 2020 mandándoles un saludo a toda mi gente. Estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad de todo

Esta revelación se hizo desde una cuenta de TikTok, y el abogado del cantante ha dicho que no se podrá tomar acciones legales ya que se desconoce quién es el que está detrás de esto. Además, se puede apreciar que hay un tipo de filtro que la aplicación ofrece sobre el verdadero rostro del que está frente a la cámara.

No hay una suplantación de identidad, lo tomamos como una sátira. No existe un lucro directo que se haya obtenido como consecuencia de ella, y además no tenemos conocimiento de, efectivamente, ¿cuál es el origen de esto? No se sabe quién es la persona, ni cuál es la intención

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Cabe destacar que esta no es la primera vez que se dice que el Divo de Juárez no está muerto, generando una serie de controversia.

