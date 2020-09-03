Valentina Elizalde denuncia que su familia ha recibido amenazas de muerte tras desenmascarar a ‘Tano’ Elizalde.

Tras desenmascarar a ‘Tano’ Elizalde como uno de los presuntos responsables del asesinato de Valentín Elizalde, la familia del cantante ha recibido amenazas de muerte, así lo afirma Valentina, una de sus tres hijas.

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Han sido desde comentarios insignificantes, hasta amenazas de muerte. Antes sí me daba un poco de miedo, pero ahora ya no, porque una persona como él, que no está muy bien mentalmente, no tiene la capacidad de hacernos algo malo, sino que es puro hablar, pero no lo va a hacer

La joven también nos reveló la forma en que se dieron cuenta que era ‘Tano’ Elizalde el responsable de las amenazas, en contra de su familia.

Pues mis tíos tienen muchos contactos y ellos como que se pusieron a investigar de dónde provenían los números, porque ‘Tano’ siempre está cambiando de números, para no ser contactado; con eso se agarraron mis tíos y empezaron a investigar más a fondo y se dieron cuenta que era él

EXCLUSIVA. Valentina Elizalde señala a Tano Elizalde como responsable de las amenazas de muerte que ha recibido su familia tras desenmascararlo.

Valentina advierte que si él (Tano) o alguno de sus cercanos se atreven a lanzar el documental de la vida de su padre sin autorización de la familia, se atengan a las consecuencias.

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