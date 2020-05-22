Vanessa Bauche alza la voz contra la apología de la violencia que hace Johnny Escutia en sus canciones.

Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de Johnny Escutia, mejor conocido como ‘El King de la furia’, por incitar, a través de sus canciones, a la violencia contra niñas y mujeres, varios activistas han alzado la voz sobre el tema y han detallado cuáles son las acciones que se han emprendido contra el compositor.

Una de ellas es la actriz Vanessa Bauche, quien contó en entrevista para Ventaneando cómo es que se involucró en el tema y externa su punto de vista sobre esta situación.

Lo que hicimos concretamente fue difundir lo que estaba pasando des que Yuya (a quien amenazó de muerte en una canción), nuevo Ana Lú, una chava a la que estuvo amenazando… Una cosa es el humor negro y otra es el sadismo y la crueldad extrema y las parafilias que atenta contra la salud del tejido social, no te puede dar risa un chiste de pedofilia en un país que es el número uno en explotación social infantil

¡EXCLUSIVA! Vanessa Bauche condena que se incite a la violencia de género a través de contenidos en todas las plataformas.

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La activista, destacó que es no quedarse callado ante situaciones como estás que resultan un peligro para todos.

No te debes de quedar callado si está viendo que esto está ahí cosas están ahí en las plataformas sin ningún tipo de restricción para tus hijos, para tu familia, para cualquier persona que esté un poco perturbada y que les pueda llegar a dar ideas para que llegue a cometer estos actos deleznables

En la denuncia se pide una orden de aprehensión en contra de Johnny Escutia, así como también se cita a la empresa editora de sus canciones, ante esto, el llamado ‘King de la Furia', lanzó un video en el que cuestiona las acciones en su contra.

Qué chistosos son ustedes y su moral, cuánto pin*** ratero de esos que asaltan con violencia a la población los sueltan las autoridades a los pocos días, cómo funciona eso, qué clase de país es México

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