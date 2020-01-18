VIDEO: Alejandra Guzmán llora tras emotivo mensaje de Frida Sofía. ¿Habrá pronto una reconciliación?

Luego de los empujones que vivió Alejandra Guzmán por parte de los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante de Eternamente Bella habló para Ventaneando y reveló más detalles sobre una posible reconciliación con su hija, Frida Sofía.

También dio su opinión sobre el talento vocal de Frida Sofía, quien hace algunos meses lanzó su sencillo Ándale, con el que hizo su debut musical.

Te puede interesar:

VIDEO: Pepe Aguilar defiende y apoya la reacción de Alejandra Guzmán, luego de “agredir” a la prensa.

Está divina, canta hermoso. Canta divino y hasta mejor que yo. Ella tiene todo para salir adelante y es lo que más orgullo me daría. Verla feliz y haciendo lo que más le gusta

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si se encontrarán en Miami para una reconciliación dijo:

Pues vengo a hacer La Voz y ya nos dará... la vida un chance

¡EXCLUSIVA! Alejandra Guzmán está en Miami, ¿será que se encontrará con Frida Sofía y por fin habrá reconciliación?

Alejandra Guzmán reacciona a emotivo video de Frida Sofía.

Asimismo, en entrevista con el programa de televisión Un Nuevo Día, la cantante de Hey Güera reaccionó al emotivo mensaje de Frida Sofía, esto luego de que la joven dijo que anhela reconciliarse con ella.

Yo sí estoy dispuesta a hablar porque es mi mamá

Ante esta respuesta, Alejandra Guzmán dijo que entiende mucho lo que ha pasado su hija y se pone en su lugar, porque ella también es hija de famosos.

También te puede interesar:

LUTO: Mueren dos actores al caer de un puente durante ensayos de la serie 'Sin miedo a la verdad'.