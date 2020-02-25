Lupillo Rivera revela si su corazón ya tiene dueña y habla de la nueva canción que interpretó con su hermana Jenni Rivera en ‘La Academia’.

Hace unos días, Lupillo Rivera fue visto con una misteriosa mujer mientras estaban festejando algún evento importante, sin embargo, se ha dicho que él se estaría dando otra oportunidad después de haber finalizado su amor con Belinda. También se contaron detalles de la presentación que hizo en La Gran Final de La Academia.

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Lupillo Rivera asegura que se le ha tachado de ser un hombre mujeriego, pero él admite que no puede dejar de serlo si la mujer es la creación más hermosa que Dios dejó en la tierra, por otro lado, se le preguntó sobre quién es la mujer que ahora es la dueña de su corazón.

En palabras del cantante, él dijo que la única que tiene lugar en su vida y corazón es su mamá. También bromeó que hace poco fue al doctor para ver qué tal estaba su aparato circulatorio y que, con una pastilla, todo ha quedado resuelto.

Aprovechó el momento para decir que les tiene un enorme amor a todas sus fans y que ama a todas y cada una de ellas, por lo que concluyó el mensaje con un beso. Para aquellas que están pensando en conquistar a Lupillo Rivera, deben de saber que el amor le llega por el estómago.

Está completamente seguro de que la mujer que le cocine y lo mantenga alimentado, será la que conquisté su corazón completamente. Por otro lado, comentó lo difícil que fue para él subir al escenario a interpretar Que Me Entierren Cantando, el nuevo lanzamiento de su hermana.

El momento se sintió con mucho sentimiento debido a que fue un dueto en el que Lupillo cantó al lado de Jenni Rivera con un video de fondo que ambos protagonizaron.

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