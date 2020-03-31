Margarita Gralia recomienda ‘no hay que caer en pánico’ tras ser diagnosticada junto a su esposo con Covid-19.

La actriz Margarita Gralia, quien desde el lunes pasado fue hospitalizada junto a su esposo Ariel Bianco, tras haber sido diagnosticados con Covid-19, detalló en una entrevista para Ventaneando desde el hospital, cómo está enfrentando la situación.

Estoy bien, voy saliendo de esto, Ariel también un poquito más lento, le afectó un poco más, le lastimó más sus pulmones, pero de todas maneras está peleando y bien, cada día los resultados son un poco mejor, así que pasito a pasito vamos saliendo

Asimismo, la protagonista de telenovelas como Amor en Custodia aseguró que aún se sabe poco sobre los síntomas de la enfermedad, por lo que recomienda estar al pendiente de nuestros cuerpos.

De este virus se sabe poco y a veces el pensar que solo la fiebre y la tos seca son los únicos síntomas es un error ya que nosotros no tuvimos fiebre, no tuvimos tos. Yo tuve un poco de dolor en la frente como de mucho cansancio y no se me quitaba y Ariel empezó con muy poco apetito y no quería comer nada y le empezó a molestar un poco la garganta

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También, aseguró que aún no tiene fecha de salida del hospital y reconoció la labor del cuerpo médico.

Estaremos en el hospital hasta que eso se supere. Los médicos están trabajando en equipo muy bien porque no solo te ven los pulmones, sino que te revisan en todo el funcionamiento. Quiero hacer una mención especial a las enfermeras que están siendo unos verdaderos ángeles, siempre es pesada su labor, pero ahora están haciendo algo increíble

Finalmente, Margarita Gralia pidió a la gente tomar las precauciones necesarias y no caer en pánico ante la actual situación por coronavirus.

No se asusten, de esto la vamos a librar, no hay que entrar en pánico, esto es cuestión de que primero que siempre hay que estar bien de salud y segundo estar atentos a todos los síntomas y seguir las instrucciones que están dando los médicos y las precauciones en las casas

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Hay que mantener la calma

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.