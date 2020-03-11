Mario Bautista reveló en exclusiva lo que piensa sobre la legalización de la marihuana y porque razón.

Mario Bautista, participó en la primera edición de los Premios Spotify Awards, quien en meses anteriores se le vinculó con asuntos relacionado con la marihuana, ahora el cantante nos reveló lo que piensa sobre la posible legalización de ésta y la razón por la que se encuentra a favor.

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Yo tengo una tía abuela que literal tiene Parkinson y uno de sus tratamientos es el aceite de cannabis y es algo impresionante lo que le hace, se toma sus gotitas ahora sí que de marihuanita y puff de estar así a estar así, no, no ¡es increíble!. Si lo hacen para los términos correctos pues super bien y que la gente haga lo que quiera al final del día, qué bueno que la van a legalizar si le va a ayudar a mucha gente, como le ayuda a mi tía, yo feliz

En otros temas Mario Bautista manifestó su apoyo al movimiento feminista y al paro nacional que se realizó el pasado nueve de marzo Un Día Sin Nosotras.

Muchas felicidades qué bueno que exista eso y que digan hasta aquí, vamos a parar y que se sienta ese día sin mujeres. La verdad, el verdadero mensaje que tengo más que entrar en un tema de géneros: amémonos los unos a los otros hay que madurar como colectivamente y decir cada quien puede hacer lo que quiera, cada quien tiene derecho a opinar a decir sin afectar a los demás

Mario Bautista festejó su cumpleaños durante la alfombra roja de los premios Spotify día en el que cumplió 24 años.

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