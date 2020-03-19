EXCLUSIVA: La audiencia de Pablo Lyle de este viernes en Miami se canceló por la actual pandemia del coronavirus.

Pablo Lyle no ha sido salvado por la campana, muy por el contrario, el actor mexicano se encuentra ansioso y desesperado, luego de haberse confirmado que la audiencia sobre su caso que tendría lugar este viernes 20 de marzo ha sido cancelada debido a la contingencia por el coronavirus.

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Bruce Lher, uno de sus abogados, habló en exclusiva sobre el tema desde Miami en entrevista telefónica:

No, no se hará, está cancelada, toda la corte está cancelada. Toda la corte está pospuesta, no solo la de Pablo debido al virus. Debido al virus toda la corte está cancelada. Está ansioso de dejar esto atrás. Está ansioso de que esto termine… Cualquiera está triste cuando alguien fallece

Sobre cuando se espera que las cortes de Miami reanuden actividades y se reponga la audiencia, dijo:

Se tendrá que reprogramar, no tenemos una próxima vez, no tiene una próxima vez, nosotros esperamos para una fecha de la corte. La corte asignará una nueva fecha. Ahora nosotros esperaremos con mucha paciencia

En febrero pasado trascendió que Pablo y su defensa solicitaron al estado de Florida que se reconsiderara que actuó en defensa propia al golpear al hoy occiso, Juan Ricardo Hernández. Tal como se argumenta a apelación que, en octubre del 2019, sus abogados presentaron en la tercera corte de apelaciones.

La penalista de Miami, Sandra Hoyos, explicó detalladamente la estrategia de los abogados del actor, previo a la audiencia en la que Pablo se presentará ante la nueva juez del caso Marlene Fernández.

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Los abogados están pidiendo que la corte tome una decisión a favor de Pablo Lyle para que ellos puedan volver a argumentar la defensa de ellos, delante de la nueva jueza, los abogados de Pablo Lyle ingresaron otra vez la apelación el 21 de octubre del 2019

Por el momento, se sigue esperando que el estado dé una respuesta a dicha apelación. Los argumentos del equipo de Pablo Lyle sería que, esto fue un juicio injusto porque la corte debió haber esperando la decisión de la corte de apelaciones.