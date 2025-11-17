¿Aún no paga la manutención? Ofelia Medina aclara en qué va la deuda de Rubén Albarrán con Andrea Medina
Ofelia Medina contó en exclusiva para Ventaneando que Rubén Albarrán aún no accede a cubrir la manutención que Andrea Medina le demandó en Estados Unidos.
TV Azteca
Ofelia Medina contó en exclusiva para Ventaneando que Rubén Albarrán aún no accede a cubrir la manutención que Andrea Medina le demandó en Estados Unidos. Entre otras cosas, la icónica actriz aseguró que Rubén insiste en llevar el caso en México, cuando se inició en Estados Unidos.
Galerías y Notas Azteca UNO