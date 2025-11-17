inklusion logo Sitio accesible
¿Aún no paga la manutención? Ofelia Medina aclara en qué va la deuda de Rubén Albarrán con Andrea Medina

Ofelia Medina contó en exclusiva para Ventaneando que Rubén Albarrán aún no accede a cubrir la manutención que Andrea Medina le demandó en Estados Unidos.

Ofelia Medina contó en exclusiva para Ventaneando que Rubén Albarrán aún no accede a cubrir la manutención que Andrea Medina le demandó en Estados Unidos. Entre otras cosas, la icónica actriz aseguró que Rubén insiste en llevar el caso en México, cuando se inició en Estados Unidos.

