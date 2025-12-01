Sandra Itzel revela quién es su favorito para ganar La Granja VIP

Sandra Itzel se dice agradecida de ser la segunda eliminada de La Granja VIP luego de ver cómo se ha desarrollado la convivencia de sus compañeros dentro del reality, ya que según ella salió en el momento indicado debido a que le faltaba malicia en el juego. Asimismo, recalcó que no se arrepiente de la forma en la que jugó. Y para sorpresa se muchos reveló quién es su favorito para ganar La Granja VIP.