¿Nunca se ‘enganchó' con Jawy? El Tío Pepe, Mayoral de La Granja VIP, contó sus impresiones sobre los granjeros
El Tío Pepe, quien hace de Mayoral en La Granja VIP, nos visitó para platicarnos desde su preparación profesional hasta la polémica que desató con Jawy y más.
TV Azteca
El famoso Tío Pepe, quien hace Mayoral en La Granja VIP, nos visitó para platicarnos desde su preparación profesional hasta la polémica que desató con las palabras subidas de tono, pasando por lo de Jacinta y las ‘semillas’ que ha sembrado entre los granjeros.
Galerías y Notas Azteca UNO