Victoria Ruffo manda mensaje a Aislinn Derbez a días del fallecimiento de Gabriela Michel
Tras la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, Victoria Ruffo le mandó sus condolencias a Aislinn Derbez por la pérdida de su mamá.
A días del fallecimiento de Gabriela Michel, la actriz Victoria Ruffo mandó condolencias a Aislinn Derbez por la pérdida de su madre, de igual modo le deseó que muy pronto encuentre paz, ya que perder una mamá es muy difícil, asimismo, no descartó que ante esta situación su hijo José Eduardo tenga comunicación con su hermana.
