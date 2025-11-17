inklusion logo Sitio accesible
¡Desde la intimidad! Así se vivió el último concierto de Lupita D’Alessio

TV Azteca

En exclusiva para Ventaneando, Ernesto D’Alessio compartió las intimidades del último concierto de Lupita D’Alessio, quien aclaró a los incrédulos las razones por las que decidió no volver a pisar los escenarios. ¡No pierdas detalle!

