"¡La están destruyendo!”, Yuri aclara si Angélica Vale le reclamó haber ventilado detalles de su divorcio

Yuri aclara si ‘pecó de indiscreta’ al revelar detalles de la separación de Angélica Vale y Otto Padrón; además, arremetió contra los que la han criticado por el divorcio.

Yuri aclara si ‘pecó de indiscreta’ al revelar detalles de la separación de Angélica Vale y Otto Padrón; además, arremetió contra los que han criticado a la conductora, cantante y actriz por el tema de su divorcio. ¿Angélica Vale le reclamó? Esto fue lo que Yuri contestó al respecto y opinó sobre el ‘chisme’ de que Angélica Vale habría sido infiel con un bailarín.

