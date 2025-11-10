El pueblo de Puebla que tiene los lugares turísticos más bonitos y casi nadie los valora, según la IA

Aunque México tiene 177 Pueblos Mágicos, lo cierto es que en todo el país hay varios sitios que no tienen este título, pero que aun así vale la pena conocer. Uno de estos destinos es Zacapoaxtla, una pequeña región de Puebla que no le pide nada a Cholula o Zacatlán de las Manzanas, pues tiene su propio encanto.

Es por esto que ha ido ganando popularidad entre los viajeros, especialmente para aquellos que buscan pasar unos días tranquilos y alejados del caos, por lo que la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT lo define como el ideal para conocer este bello estado en todo su esplendor. Esto sin importar que no suele ser tan valorado y a menudo pasa desapercibido cuando se habla de turismo nacional.

¿Por qué Zacapoaxtla es un destino imperdible en Puebla?

Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, Zacapoaxtla es una región que lo tiene todo para atraer a turistas nacionales y extranjeros, incluso sin importar que no ostenta la prestigiosa categoría de Pueblo Mágico. Sobre las razones por las que se está haciendo cada vez más conocido, está el hecho de que está rodeado por zonas naturales imponentes que embellecen el paisaje al instante.

Secretaría de Turismo Aunque Zacapoaxtla no es Pueblo Mágico, tiene zonas turísticas que vale la pena conocer

Para muestra, las cascadas cristalinas, las montañas verdosas y el ambiente de neblina que tiene casi todo el año. Además, es posible llegar desde la capital en menos de tres horas, lo que lo vuelve una parada factible para los que hacen recorridos con diversos puntos.

¿Qué hacer en Zacapoaxtla? 3 planes que todo turista debe hacer en este lugar de Puebla

Ir al mirador La Cruz . Es un paraje que ofrece las mejores vistas de la región, pues su cielo despejado permite apreciar de los amaneceres y atardeceres en todo su esplendor.



. Es un paraje que ofrece las mejores vistas de la región, pues su cielo despejado permite apreciar de los amaneceres y atardeceres en todo su esplendor. Disfrutar de una ruta completa de cascadas . No te puedes ir de Zacapoaxtla sin visitar sus cascadas más famosas , que según la Secretaría de Turismo , incluyen a La Olla, Velo de Novia y La Gloria. Aquí hay visitas guiadas para una experiencia más completa.



. , que según la , incluyen a La Olla, Velo de Novia y La Gloria. Aquí hay visitas guiadas para una experiencia más completa. Tomarte un café en la plaza principal. Por su clima nublado y fresco, este destino es perfecto para disfrutar de una buena taza de café a cualquier hora

Heroica Zacapoaxtla En Zacapoaxtla hay al menos tres cascadas que son perfectas para disfrutar de la naturaleza

Así que ya lo sabes, si buscas conocer rincones secretos de México que sean igual de fascinantes que un Pueblo Mágico, Zacapoaxtla es la opción ideal para terminar de enamorarte de Puebla.