El Pueblo Mágico cerca de CDMX que es muy seguro para pasar Navidad: tiene eventos impresionantes, según la IA.

A medida que se acercan las fiestas, es normal que empiece a rondar la gran pregunta: ¿dónde podemos pasar estas fechas sin estrés y con buen ambiente? Para eso, la inteligencia artificial salió al rescate con varias propuestas y hasta destacó un Pueblo Mágico muy cercano a CDMX, perfecto para quienes quieren planes relajados.

Por eso, si estás buscando un sitio donde hacer tus sueños realidad, estar seguro y vivir de lleno la experiencia que nos trae diciembre, este es el momento y la oportunidad adecuada. Según lo que indicó ChatGPT, uno de estos sitios “perfectos” para pasar las fiestas cerca de la Ciudad de México es Chignahuapan, en Puebla.

Desde noviembre, se transforma en un verdadero festival navideño: sus talleres artesanales se llenan de actividad preparando miles de esferas de vidrio soplado y sus calles se iluminan con ferias, luces, música y celebraciones típicas. Además, su mezcla de historia, arquitectura propia —como un kiosco distintivo en su plaza— y un entorno montañoso le da un toque especial.

Si buscas algo más que escapar del bullicio de la ciudad, Chignahuapan te da además opciones relajantes: puedes combinar la Navidad con naturaleza, aguas termales, paseos por lagos o cascadas cercanas, lo que invita a desconectar y descansar. Así que si quieres vivir las fiestas con tradición, originalidad y un toque de paz, este pueblo mágico es una opción muy atractiva para esta época.

¿Cómo se puede llegar al Pueblo Mágico de Chignahuapan?

Llegar a Chignahuapan desde la Ciudad de México es bastante sencillo y el camino es agradable. Si vas en auto, sólo tienes que tomar la autopista México-Pachuca y seguir rumbo a Tulancingo; después, continuar por la carretera hacia Huauchinango hasta encontrar las señalizaciones que llevan directo al Pueblo Mágico.

El recorrido suele tomar entre dos horas y media y tres, dependiendo del tráfico, así que es perfecto para una escapada sin complicaciones. Pero si prefieres el autobús, también es muy práctico: desde la TAPO salen corridas directas a Chignahuapan y el viaje dura alrededor de tres horas. Lo mejor es que la terminal de llegada está cerca del centro, así que puedes comenzar tu visita casi de inmediato.

¿Qué otros sitios puedes conocer en este Pueblo Mágico?

Chignahuapan también tiene rincones y experiencias más allá de su ambiente festivo. La Laguna de Chignahuapan es uno de los lugares más especiales: durante el Festival de la Luz y de la Vida se convierte en el escenario de una peregrinación nocturna que parte desde el zócalo, y al llegar se realiza un ritual prehispánico lleno de luces sobre una plataforma en medio del agua.

Fuera de las fechas del festival, puedes disfrutarla de forma tranquila: recorrerla en lancha, admirar los reflejos de las nubes en el agua o visitarla en septiembre, cuando es sede del Torneo de Pesca de Trucha. Según la Secretaría de Turismo, otro imperdible es caminar por el centro y descubrir los detalles que cuentan la identidad del pueblo.

Fuente: Gobierno de Chignahuapan - Instagram El Festival de la Luz y de la Vida se realizó el 1 de noviembre para hacer brillar a este Pueblo Mágico.

A la entrada del Palacio Municipal encontrarás murales que relatan la historia local, desde sus raíces hasta sus tradiciones más representativas. Es un paseo breve, pero muy enriquecedor para entender mejor el lugar. Ahí mismo puedes probar dos clásicos de la región en la panadería La Condesa: el pan de higo y el pan de queso, sabores tradicionales que los locales consideran parte de su sello.

Y si tienes ganas de explorar un poco más, TripAdvisor sostiene que vale la pena acercarte al Santuario del Honguito, ubicado en Ixtlahuaca, muy cerca de Chignahuapan. Este sitio guarda una pequeña formación mineral con forma de hongo, considerada por muchos como una manifestación natural única y rodeada de historia y creencias populares.