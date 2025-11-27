Estas son las 5 ciudades con playas ideales para escapar del frío del invierno

Con la llegada del invierno tenemos 2 grupos bien marcados; uno qué prefiere pasar las fechas decembrinas en sus casas con chocolate caliente, cobijas y pijamas navideños; mientras que otros que prefieren estar en la arena tibia, beber cócteles frescos y broncearse en la playa. Para los que prefieren esta segunda opción pues tenemos una información que te será muy útil.

Hay 5 destinos en México en dónde podrás encontrar temperaturas que llegan hasta los 34° incluso cuando se está en pleno invierno. Esto los hace lugares ideales para relajarte y huir del frío sin necesidad de irte muy lejos.

¿Cuáles son las mejores playas para vacacionar?

Puerto Vallarta

Esta ciudad está ubicada en Jalisco y es uno de los destinos más completos para poder disfrutar en el invierno. Puedes visitar de las hermosas playas como Las Caleta, puedes aprovechar el recorrido del Museo Huichol, disfrutar de las hermosas esculturas como "El caballito de mar" e incluso ver ballenas en su hábitat natural.

Para que saques cuentas con tu presupuesto, debes saber que los hospedajes oscilan entre los 600 hasta 4.000 pesos por noche, esto depende del lugar donde se encuentre y los servicios que ofrezcan como pueden ser, alberca, servicio a todo incluido, cocina o hasta terraza.

Tulum

Visitar la Rivera Maya es un plan que nunca puede salir mal. Aquí encuentras aguas color turquesa, ruinas arqueológicas e impresionantes cenotes que son muy accesibles lo convierten en un destino ideal para las vacaciones de invierno.

Los hospedajes en este sitio. Van desde los 1.500 hasta 6.000 pesos la noche. Si vienes un poco más caro que los demás tiene experiencias y vistas que son realmente imperdibles.

Ixtapa-Zihuatanejo

Este lugar ofrece resorts lujosos, bares, restaurantes de renombre. También hay pueblitos mágicos comercios locales y paisajes naturales que son muy lindos. La experiencia en Ixtapa aquí es más completa pero también más cara. En cuánto a Zihuatanejo encontrarás más tranquilidad como así también sencillez.

Los hospedajes en estos sitios oscilan entre los 900 a 3500 pesos de la noche.

Los Cabos, BCS

Este destino está ubicado entre San José el cabo y Cabos San Lucas. Aquí puedes disfrutar del famoso Arco, el Art Walk y la llegada de las ballenas en esta época del año.

Podrás relajarte en playas de agua cristalina como también rentar lanchas para disfrutar de paseos en el mar. Hay restaurantes con comidas exquisitas y muchas actividades más.

Atardecer en Los Cabos BCS 🧡 pic.twitter.com/CWsM68zF0E — Marichuy Medina +🤚🏻 (@MarichuyCMedina) November 25, 2025

El valor de los hospedaje es de 800 pesos hasta 5.000 pesos según el sitio.

Huatulco

Este lugar está rodeado por 9 bahías y 36 playas, es sin duda un paraíso ubicado en Oaxaca qué es perfecto para quienes disfrutan del ecoturismo. Tendrás la oportunidad de realizar deportes acuáticos, descensos en río, paseos a caballo y hasta liberar tortugas marinas o presenciar la bioluminiscencia.

Los valores van desde los 1000 a los 7000 pesos por noche.