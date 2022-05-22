VIDEO: Alfredo Adame y Oskarín protagonizan pelea.

Para nadie es una sorpresa que Alfredo Adame esté en medio de las polémicas, siempre por su forma de ser y las reacciones que ha tenido cuando algo no le gusta, por lo que ahora nuevamente ha causado un gran escándalo en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

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La nueva pelea de Alfredo Adame en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Durante uno de los momentos de convivencia en el campamento de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, los participantes tuvieron un fuerte desacuerdo, que para variar terminó en una pequeña confrontación con nuestro querido Oskarín.

De acuerdo con el avance de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, Oskarín le pide al conductor de televisión que baje la voz, todo esto mientras Alfredo Adame les decía a sus compañeros que no iban a comer nada hasta el siguiente día, lo que no les gustó a todos.

Justo cuando Oskarín le pide que baje la voz, Alfredo Adame se puso de pie de forma acelerada para gritarle a su compañero ‘No me digas que baje la voz’, mientras todo esto pasaba uno de sus compañeros intentó evitar la confrontación entre ambos.

Sin embargo, Alfredo Adame con su amplia experiencia le soltó un golpe por abajo a Oskarín, en el avance no se logra ver más sobre lo sucedido en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!.

En la segunda parte del avance, se puede ver a Atala Sarmiento y Horacio Villalobos anunciando que iba a haber fuertes sanciones por las acciones de ambos, pero no se han dicho cuáles serán los castigos para cada uno de los participantes.

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Por lo que, no te puedes perder la próxima emisión de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, el miércoles en punto de las 19:30 por la señal de Azteca Uno.