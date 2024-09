VIDEO: Así fue la pelea de Alex Marín en la calle con un hombre que lo insultó

Alex Marín es un reconocido actor de cine para adultos y nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pero ahora nada tiene que ver con su carrera profesional o con su vida sentimental, sino con una pelea que protagonizó en las calles de Guadalajara, Jalisco.

¿Cómo sucedieron los hechos? El actor y productor de películas para adultos, Alex Marín, se encontraba paseando con sus novias cuando de pronto comenzó la riña. El conflicto se hizo viral en redes sociales.

En el video difundido en redes sociales se puede apreciar el momento en el que Alex Marín se lía a golpes con un sujeto que llevaba una bermuda en color amarillo y una playera en color ojo.

¿Por qué se peleó Alex Marín?

Al parecer la riña surgió porque el sujeto insultó airadamente a Alex Marín, quien paseaba de forma tranquila con una de sus novias cuando, de forma inesperada, fue interceptado por otro sujeto con quien comenzó a hacerse de palabras y terminó a golpes.

Aparentemente, el sujeto le dijo “ponte a trabajar”, lo que al parecer detonó el conflicto entre ambos. En un instante Marín se muestra muy tranquilo; sin embargo, en otro fragmento se le ve muy molesto y se le va a los golpes al sujeto que aparentemente lo insultó.

Así fue la pelea de Alex Marin en el centro de Guadalajara. pic.twitter.com/PsJQzROKyS — Libro Negro (@Libro_negro_) September 3, 2024

¿Qué dijo Alex Marín?

Después de lo sucedido, Alex Marín decidió romper el silencio y publicó un video en su cuenta oficial de Facebook, donde aseguró que tras el incidente se encuentra bien, aunque un poco desconcertado por lo sucedido.

“Amigos el día de hoy me pasó algo bien cabr... Estaba grabando con mi novia Caroline Marín y de repente llegan los fans, doy fotos; yo soy muy amable con mis fans siempre: videos, fotos, los abrazo, me encanta. Disfruto mucho la parte de mis fans”, declaró.

“Ya para subir a mi auto llegó un fan y yo no entendí muy bien. De repente me empieza a decir cosas muy obscenas, que no puedo decir aquí en Facebook, y yo quedé ‘este qué onda’. Me bajo y mi novia me agarra y allí comenzó la pelea”, agregó.