VIDEO: Chofer se desmaya y estudiante detiene autobús escolar.

La vida nadie la tiene comprada y el día menos esperado y quizá de la forma menos pensada llegará nuestro final; sin embargo, en muchas ocasiones el instinto de supervivencia juega un papel fundamental y podría ponernos a salvo en situaciones de riesgo, así les pasó a unos estudiantes que viajaban a bordo de un autobús escolar, ya que el chofer se desmayó repentinamente y el vehículo siguió avanzando sin control.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Después de que el chofer del autobús escolar se desmayara, un estudiante de séptimo grado de Michigan, tomó el control de la unidad escolar. El estudiante se dirigía a casa a bordo del autobús desde la secundaria Lois E. Carter en Warren, Michigan, el pasado miércoles, cuando de pronto el conductor se mareó y perdió el conocimiento, declaró el superintendente del distrito, Robert Livernois.

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¿Qué dijo el superintendente? Robert Livernois describió que el estudiante de séptimo grado de la secundaria Lois. E Carter, identificado como Dillo Reeves, “vio al conductor angustiado, se acercó al frente del autobús y ayudó a detenerlo sin incidentes”.

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¿Qué fue lo que hizo el joven?

De acuerdo con el testimonio de Livernois, el joven sabía que no debía pisar el freno de mano, sino presionarlo lentamente hasta que el autobús se detuviera con seguridad. De acuerdo con la madrastra de Dillo, Ireta Reeves, éste le dijo que sabía cómo actuar porque había visto al chofer hacerlo todos los días.

En el video que circula en redes se ve a Reeves detener el autobús mientras le pide a sus compañeros que “¡Alguien llame al 911, ahora!”, de fondo se escucha a algunos estudiantes gritando.

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Así mismo, el padre de Dillon, Steve Reeves, agregó que probablemente lo que ayudó a que su hijo detuviera el autobús es que no tiene un teléfono celular, lo que lo mantiene más atento y lo hace más observador de su entorno.

#EU | ¡PÁNICO! 🛑😳



Una cámara de #seguridad captó al #conductor de un autobús escolar llamando a la central para avisar que no se siente bien.



Segundos después, se desmaya con 66 estudiantes a bordo...¿quién los salva?@julimolina1010 con la historia.https://t.co/Zg2muKnnrt pic.twitter.com/T5KPymXRBc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 28, 2023

¿Qué pasó con el chofer del autobús?

Una vez detenido el autobús, dos personas se acercaron para ayudar a los jóvenes y al chofer, quien se sabe es un hombre de 40 años que fue llevado al hospital y se encuentra estable, según relató a CNN el comisionado de bomberos de Warren, Skip McAdams.

