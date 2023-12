VIDEO: Joven se emborracha y confunde a desconocido con Peso Pluma

Una joven se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales después de confundir a un completo desconocido con el mismísimo Peso Pluma durante una noche de fiesta en un club nocturno.

La mezcla de alcohol, luces tenues y el sutil arte de la ilusión llevaron a la protagonista de esta historia a creer que estaba bailando y codeándose con el famoso intérprete de corridos tumbados, Hassan Emilio Kabande Laija. Sin embargo, la realidad, tan terca como el amargo sabor de la resaca, le jugó una cruel pasada.

Joven se emborracha y confunde a desconocido con Peso Pluma

En su afán de presumir su encuentro con la celebridad musical, la joven compartió un video hilarante donde, entre risas contagiosas y desenfrenados movimientos de cadera, contó cómo la embriaguez la llevó a una encrucijada de identidades: “Me puse muy peda, pensé que conocí a Peso Pluma en Stampede”, se puede leer en el clip que circula en las redes.

Según la versión de la infortunada protagonista, la noche transcurrió entre risas, bailes y hasta una solicitada fotografía con el supuesto Peso Pluma. Al parecer, el joven “gemelo” de la Doble P, incluso, compartía el mismo corte de cabello que el famoso cantante, lo que, sumado a los tragos de más y la penumbra del local, construyó la perfecta tormenta de confusión.

No obstante, como suele suceder en el universo de las redes sociales, la benevolencia no es precisamente su característica principal. Los internautas, hambrientos de entretenimiento, no tardaron en sumarse a la fiesta para destilar burlas y sarcasmo ante la peculiar confusión: “peso pluma de roblox”, “pobrecita no quería ni soltarlo”, “casi pluma” y “no te juzgo, se parece bastante”, son algunos de los comentarios.

