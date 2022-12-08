(VIDEO) ¡Una hamburguesa que se mueve como si tuviera vida propia!

Creo que después de ver estas imágenes, a muchos se les quitará el apetito por hamburguesas de comida rápida. El video muestra como una carne se mueve de manera extraña. Parece que siguiera viva. Una escena muy perturbadora que nos hacen dudar la procedencia de este tipo de productos.

Si se descuidan, dicha abominación igual se sale de la mesa. No hay duda que esos muchachos, evitarán a toda costa ordenar de ese restaurante. O tal vez no, si les siguen mandando lo mismo es cuestión de tiempo que se hagan muy famosos en redes sociales. Aún así, qué miedo tener eso dentro de la casa.