VIDEO: Mujer robó un celular en un restaurante de la colonia Narvarte

Hoy en día somos aún más conscientes de que la delincuencia no tiene género, ya que muchas veces se piensa que sólo los varones son quienes cometen actos delictivos, pero la realidad es otra. Existen estadísticas que pueden demostrar que las mujeres delinquen en un porcentaje relativamente menor que los hombres, sin embargo, dichas estadísticas también demuestran que uno de los delitos que más cometen las féminas es desde robo o asalto, hasta extorsión y secuestro. En este video se puede observar el momento en que esta mujer aprovechó la distracción de una empleada y con algo de nervios, pero segura de lo que estaba a punto de hacer, se robó un celular que estaba en el mostrador, lo puso en su bolsillo e inmediatamente salió del lugar.

¡Un gran halo de misterio! Conoce la leyenda de “la mujer de Tlalpan”.

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Esto sucedió en un restaurante en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y por suerte una cámara de seguridad del establecimiento grabó el rostro de esta mujer. Lamentablemente no siempre se puede frenar a los ladrones, pero el video donde se observan los hechos ha sido compartido en redes sociales, con el propósito de que la difusión de este ayude a encontrarla y dar a conocer ante los demás el acto delictivo que hizo.