VIDEO: ¡Asombroso clavado desde un balcón a la alberca! Salió mal...

La función de un balcón es para ver un amanecer, tomar aire fresco o tal vez para recibir una serenata, pero un jovencito quiso darle una función más para demostrar sus dotes de clavadista valiente. En una reunión de amigos a un hombre se le prendió el foco y pensó que era buena idea aventarse un grandioso clavado desde un balcón hasta la alberca, por supuesto que sus amigos lo apoyaron y hasta lo grabaron para tener el recuerdo del espectáculo del día. El joven se encarrero para saltar sobre el barandal del balcón y quiso hacer más relevante el acto, así que se dio una marometa para después caer, pero no salió como todos esperaban. Cuando estaba por culminar su clavado, el hombre apenas si cayó en la alberca, pero fue justo en la orilla, por lo que se llevó un tremendo trancazo que le acomodo las ideas y ni así pudo descifrar o comprender el ¿por qué los hombres viven menos?

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Al instante de dar el azotón todos quedaron impactados y además de todo asustados por saber si su amigo se encontraba bien y por fortuna el hombre estaba consciente, solamente fue el fuerte golpe que se dio y que seguro le dejó un dolor de espalda por varios días. Probablemente los hombres se aventuran más a hacer este tipo de acciones porque son valientes o quizá sea cierta la teoría que plantea que los hombres no son capaces de distinguir el peligro y este joven se encargó de demostrarlo con este increíble y riesgoso clavado que desafortunadamente terminó mal.