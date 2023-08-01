VIDEO: Se sintió clavadista profesional ¡y chocó contra un barandal!

En el mundo de las redes sociales se han hecho virales cientos de videos de clavados que salen mal y la mayoría de ellos son protagonizados por hombres, quienes todos los días nos ayudan a responder la gran incógnita del ¿por qué los hombres viven menos?. El ser clavadista implica mucha práctica de varios años, pero hay personas que sin pensarlo se lanzan al agua creyendo que todo les saldrá a la perfección, pero no es así, este hombre que podemos observar en el video nos da la muestra de lo que es un muy mal clavado. Este joven se dispuso a darse un chapuzón con un clavado excepcional, pero al lanzarse hacia el agua no realizó bien sus cálculos y chocó contra un barandal, lo cual estropeó su gran acto e hizo que su cabeza fuera directo hacia el pavimento, para posteriormente terminar en el agua pero con un buen golpe.

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Más que clavadista, pareció un contorsionista, ya que al momento en el que su cabeza tocó el suelo, el cuello quedó torcido por el peso que ejerció su cuerpo. Afortunadamente unas personas inmediatamente se acercaron a auxiliarlo y lo llevaron directo al hospital, donde seguramente le dijeron que tendría que usar un collarín un par de días, además de que probablemente le aconsejaron no volver a intentar estos trucos si no tiene experiencia alguna.