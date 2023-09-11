VIDEO: Este autobús usa hologramas ¡para crear publicidad extrema!
El dueño de este autobús es un visionario y lo demostró con publicidad extrema. Lleva hologramas en toda la carrocería para llamar la atención de todos.
El mundo avanza, con el todo a su paso tiene que mejorar y evolucionar para sobresalir entre muchas cosas, desde las más simples como una prenda de vestir hasta un edificio de última tecnología, esto incluyendo productos y servicios. Pero nunca nos imaginamos lo que podemos observar en el video, porque parece que el dueño de este autobús está adelantado a la época y es un visionario extremo. Es normal ver infinidad de publicidad en los vehículos, en especial en los autobuses, normalmente esta publicidad es con enormes estampados, lo cual es muy funcional, pues muchas personas pueden ver lo que se anuncia.
Te puede interesar: El nuevo chaleco a prueba de impactos para los motociclistas
En este caso el autobús está repleto de hologramas en toda la carrocería, lo que nos deja ver el gran ingenio de la persona que lo ideó, no hay duda de que está en otro nivel en el mundo de la publicidad, ya que no solo lo hace mucho más llamativo para los espectadores, sino que se ahorra mucho en quitar y pegar enormes plantillas en este tipo de vehículos. Cada día quedamos más asombrados de los avances que hay en el mundo y aunque parezca algo gracioso, es una idea bastante eficaz, pues cualquiera voltearía a ver este tipo de anuncios que parecen sacados de una película de ciencia ficción.
Publicidad con hologramas pic.twitter.com/7xDiX27uVt— Cosas de la Vida (@cosasdevida_13) February 28, 2023