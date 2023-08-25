VIDEO: Sujetos encapuchados le prendieron fuego a camión de funeraria

Este video causó una gran indignación entre todos los habitantes de Samborondón, provincia del Guayas y también en todo el mundo del internet. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos hombres encapuchados y con gorra le prendieron fuego a un camión de funeraria, se les ve caminando con una gran serenidad por la calle, cuando de repente uno de ellos se encarga de esparcir gasolina en el camión y el otro sujeto prende el fuego al vehículo y por si fuera poco, los malhechores también hicieron estallar un explosivo en una calle cercana al lugar de los hechos. Poco después el delito fue reportado por los dueños del camión, y lamentablemente lo perdieron en su totalidad, pues debido a que el fuego no cesaba, quedó inservible.

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Toda la comunidad ha protestado por la falta de seguridad en Samborondón, y más que un delito, lo ven como un acto terrorista, puesto que hasta el momento no se sabe nada acerca de los delincuentes ni el porqué de sus actos. Cabe mencionar que poco antes se dio a conocer que el hermano del dueño de la funeraria, estuvo secuestrado y le cortaron un dedo, de lo cual muy poco se sabe. Es lamentable ver como suceden este tipo de delitos, además muchos aseguran que estos hombres actuaron bajo la modalidad "vacunas", es decir, bandas delictivas que piden a pequeños negocios una cuota a cambio de seguridad y en caso de no cumplir, cometen este tipo de delitos para generar cierto miedo en las personas y obligarlos a dar dicha cuota.