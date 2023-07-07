VIDEO: Ladrones suben a un autobús y solo se llevaron un celular.

Los atracos suceden en cualquier lugar, pero los más recurrentes son en el transporte público, donde miles de personas se han llevado sustos y les quitan sus pertenencias de la manera más cruel. En esta ocasión podemos observar como dos ladrones subieron a un autobús y cuando iban a la mitad del pasillo de la unidad le arrebataron de las manos el celular a un pasajero amenazándolo con un cuchillo. Después de eso, todos pensaron que también les quitarían sus pertenencias, pero no fue así, simplemente después de tener el teléfono en las manos, decidieron bajarse del transporte. El propietario del celular, en su afán por recuperarlo, fue tras un delincuente, pero no se esperaba que en la puerta hubiera otros cómplices que también portaban enormes cuchillos con los que lo amenazaron.

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Lamentablemente, la víctima se tuvo que resignar a quedarse con las manos vacías, ya que decidió no poner en peligro su vida, lo cual suena coherente y en estos casos es la mejor decisión. El autobús siguió su ruta, sin embargo, todos se preguntan si los ladrones simplemente iban por el celular de esa persona o si tal vez eran unos inexpertos y era su primera vez robando, los atacó el miedo y decidieron bajar con solo un celular, mientras otros piensan que el chofer estaba siendo cómplice del atraco, ya que todo se dio muy fácilmente.