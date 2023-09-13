VIDEO: El pasatiempo de esta ave es darle de picotazos a los peatones

Cuando tenemos una mala noche es normal amanecer de malas, pero eso no solo nos pasa a los humanos, sino que también los animalitos pueden tener días malos. Esta pequeña ave ni siquiera buscaba comida para quitarse el mal humor, porque parecía que le molestaba que los peatones caminarán por donde se encontraba como si fuera su zona privada y la estuviera protegiendo, simplemente quiso molestar a todo aquel que pasara por su banqueta. En el video se puede observar como ninguna de las personas que caminó por ese lugar esperaba que un ave los atacara, pero así fue y no solo a dos o tres personas, sino a todos los que el ave miraba pasar por su zona.

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Una persona se dio cuenta de las travesuras que este animalito estaba haciendo y decidió grabar un buen rato para captar como le daba unos buenos picotazos a las personas, además de que pasó un momento lleno de risas, ya que muchos volvían a pasar por el mismo lugar para averiguar si el ave los volvería a atacar y así fue, los seguía picoteando una y otra vez. Así que de ahora en adelante hay que cuidar por donde caminamos, ya que podríamos sufrir un buen ataque de picotazos.