La Voz Kids: Te contamos cómo votar en la esperada Gran Final.

El escenario de La Voz Kids está listo para recibir a los pequeñitos más talentosos de México. Ocho finalistas se darán cita en un mismo lugar para deslumbrar al público con su impactante voz, carisma y talento.

Los finalistas de La Voz Kids 2021 son Randy y Mabel del equipo de nuestra querida Belinda; Renata y Ángel de Team María José; Alex y Santiago de Camilo y Daniel y Erick del equipo Mau & Ricky.

Seguramente, ya viste a estos concursantes lucirse en el escenario con los géneros regional mexicano, pop, baladas, cumbia y hasta merengue.

Así que, es momento de elegir a tu participante favorito para que levante el trofeo en la Gran Final de esta noche.

Lo único que necesitas para elegir al campeón, es descargar la aplicación de TV Azteca Conecta en tu celular.

Una vez descargada, puedes scrollear hasta el apartado de La Voz Kids y votar por tu cantante favorito.

Mantén tu celular listo, porque seguramente un pequeñito robará tu corazón con su talento, carisma y pasión en el escenario.

Te puede interesar: La Voz Kids: Las semifinales estuvieron llenas de adrenalina, diversión y talento de los pequeñitos concursantes.

La Gran Final de La Voz Kids 2021 promete una majestuosa noche musical

Los participantes presumirán su talento esta noche; sin embargo, nuestros queridos coaches también subirán al escenario para regalarnos un espectáculo de primer nivel.

Mau & Ricky cantarán un tema junto a Pedro Capó, momento que seguramente pasará a la historia del reality show.

Por su parte, nuestra querída Josa explorará un nuevo ritmo junto a Los Ángeles Azules y su estilo cumbia. No podemos esperar para ver este momento que nos enchinará la piel de pies a cabeza.

Todo está listo para que un pequeñito se vaya a casa con el premio; sin embargo, tú tienes la última palabra votando desde la aplicación TV Azteca Conecta.

Recuerda que puedes sintonizar la Gran Final de La Voz Kids 2021 este lunes 26 de abril en punto de las 7:30pm por nuestra señal de Azteca UNO. Únete a la conversación con el hashtag #FinalLaVozKids

También te puede interesar: La Voz Kids: La última noche de batallas sacó el lado más tierno, divertido y resplandeciente de los concursantes.