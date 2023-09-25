Así confirmaron Ximena Duggan y Aranza Carreiro su relación

El día de ayer, las redes sociales se pusieron de cabeza, pues de nueva cuenta el amor triunfó. Y es que Ximena Duggan y Aranza Carreiro, ambas exparticipantes de Survivor México, dieron a conocer una gran noticia.

A través de una publicación compartida, ambas famosas revelaron que se encuentran en una relación, luego de muchas especulaciones. Pasaron de una amistad a una linda relación.

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¿Cómo revelaron su amor en las redes sociales?

Por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, las exparticipantes de Survivor México compartieron una imagen en la que se les puede apreciar que están abrazadas, mientras comparten un texto donde revelan que se encuentran juntas.

Aranza, solo tú y yo entendemos, solo tú y yo sabemos. Entendí a qué llegué a Survivor y definitivamente, llegué a ganar, te conocí y eres el premio más grande. Gracias por tanto. Sí Compas, estamos juntas. Duggan

Los fans del reality más demandante de la televisión mexicana, ya pensaban que podía pasar algo entre ellas, ya que desde que estaban en Survivor México, las dos lograron formar una amistad sumamente fuerte.

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Sin duda, el amor es muy fuerte entre ellas, ya que Aranza tenía ya varios años soltera y nunca había compartido con sus fans una relación sentimental, pero ahora ha tomado la decisión de gritarle al mundo su amor por Duggan.

