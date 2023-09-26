Ximena Duggan acepta que entró con novia a Survivor México: así se enamoró de Aranza Carreiro

Ximena Duggan y Aranza Carreiro confirmaron su romance por medio de las redes sociales, y tal como trascendiera, la finalista de la primera temporada de Survivor México aceptó que entró al reality de supervivencia de Azteca UNO con pareja.

La neta es que sí, yo entré con novia, estábamos en una situación tranquila, estábamos bien, pero como mucha veces lo platicamos ella y yo, ya no existía esa llama que existe en el amor

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¿Realmente fue una infidelidad?

Justifica haberse enamorado de Aranza, ya que su relación con la arquitecta Karina Canchola, estaba en crisis.

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Se defiende de quienes hoy la tachan de que fue una mujer poco leal y honesta, con quien fue su pareja.

‘En dos días cambio a Karina por Aranza’ o algo así, yo no cambié a nadie

¿Qué dice Aranza Carreiro sobre su relación?

Por su parte, Carreiro expresó que el amor por primera vez en su vida llegó con una persona de su mismo sexo.

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