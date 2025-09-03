¡Se viste de luto! Ingrid Coronado anuncia muerte de ser querido

La reconocida conductora televisiva Ingrid Coronado se ha convertido en el blanco de mensajes de cariño y acompañamiento tras confirmar la muerte de un ser muy querido. A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora informó sobre la muerte de su perro Jägger y el dolor que su partida le dejó.

La talentosa conductora siempre ha logrado captar la admiración de un público que se renueva y multiplica por lo que su fama va por el mismo camino, al igual que el cariño de sus seguidores. En sus redes sociales ofrece un contenido muy variado pero en esta oportunidad fue para compartir un profundo dolor.

¿Por quién llora Ingrid Coronado?

Fue el pasado domingo 31 de agosto cuando Ingrid Coronado utilizó sus redes sociales para expresar que “Este día tengo el corazón roto...”. La conductora enlutaba su perfil y dejaba abierto su corazón ante la pérdida de su mascota Jägger.

“Nuestro guardián de cuatro patas, Jägger era nuestra adoración. Inesperadamente se fue... Y aunque el dolor es enorme, también nos dejó muchísimo amor”, precisó. Ingrid Coronado remarcó que escribió una columna dedicada a su mascota, “a su ‘sit’ tierno, a su lealtad infinita y al último acto de amor que nos regaló”.

Ingrid Coronado y un dolor compartido

El posteo de Ingrid Coronado fue acompañado por varias fotografías en donde se la puede ver compartiendo momentos junto a Jägger. La comunicadora demostró así el enorme dolor que le causó a ella y a su familia la muerte de su mascota y logró la empatía de los internautas.

“Si alguna vez perdiste a un ser querido, humano o animal, cuéntame en comentarios cómo lo viviste. Tu historia puede acompañar a otro corazón que hoy necesita consuelo”, sentenció Ingrid Coronado sobre el final de su posteo. Los likes no tardaron en llegar en forma de abrazos y palabras alentadoras que sus seguidores le dejaron con mucho cariño en este triste momento.

