FOTOS | Los conductores de Chisme No Like dieron positivo en COVID-19.

Elisa y Javier dieron la noticia que padecen el virus, por lo que se mantendrán encerrados.

Elisa Beristain y Javier Ceriani se contagiaron de COVID-19. El anuncio lo dieron durante una transmisión de Chisme No like. Aambos se encuentran fuera de peligro, por ahora; dicen sentirse bien. Lamentablemente para los televidentes, ambos no podrán presentarse en el for por los siguientes días. La transmisión del programa será de un modo un poco distinto.

El contagio se dio mientras el par se encontraba en la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos, el número de contagiados por la variante Omicron ha ido aumentando considerablemente. Elisa y Javier vivieron esto en carne propia. Al parecer su viaje se alargará bastante más. Aunque ante tan imponente metrópoli, hay peores lugares donde te puede tocar un contagio. Hay que mantener la guardia altra y seguir cuidándonos. No olvides el cubrebocas y hacer caso a las instrucciones de las instituciones correspondientes.