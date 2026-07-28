Los juguetes permiten a los niños representar situaciones de la vida cotidiana y comprender mejor las emociones propias y ajenas. Es por ello que estas 5 piezas de Pokémon son ideales para que los pequeños aprendan sobre la responsabilidad afectiva, capacidad que pueden adquirir también con estos 5 juguetes de ‘Peppa Pig’ y ‘Pocoyó'.

En la serie animada Pokémon, la relación entre entrenadores y criaturas se basa en valores como el respeto, el trabajo en equipo y el cuidado mutuo, aspectos presentes tanto en los videojuegos como en la caricatura. En cambio, estos 4 capítulos de Masha y el Oso y Daniel Tigre motivan a los niños para volver a la escuela.

Es por ello que en estos 5 juguetes inspirados en la franquicia pueden convertirse en un apoyo para hablar sobre responsabilidad afectiva, que se puede aprender desde casa.

Los 5 juguetes de 'Pokémon' sobre responsabilidad afectiva

1. Peluches: Son una de las mejores alternativas para trabajar el cuidado hacia otros. Los niños suelen integrar estos juguetes en rutinas diarias como dormir, salir de paseo o recrear historias donde el personaje necesita atención y protección.

5 juguetes de ‘Pokémon’ ideales para que los niños aprendan sobre responsabilidad afectiva|IA

2. Figuras articuladas: Se pueden recrear escenas. Durante el juego, madres y padres pueden plantear historias relacionadas con compartir responsabilidades, respetar turnos o ayudar a otros Pokémon.

3. Sets de construcción Mega Pokémon: Se requiere seguir instrucciones, organizar piezas y resolver pequeños retos para completar cada modelo. Estas actividades pueden realizarse entre varios integrantes de la familia, lo que favorece la comunicación y el trabajo conjunto.

4. Juego de cartas: Se requiere seguir reglas, esperar turnos, aceptar victorias y derrotas, además de planear estrategias. Estas características convierten al juego en una herramienta útil para desarrollar autocontrol y tolerancia a la frustración.

5. Pokémon GO Plus: Se diseñaron principalmente para complementar la experiencia de juego, aunque también se pueden utilizar para hablar sobre la importancia de mantener compromisos y establecer rutinas.