Adam Sandler: Estas son las mejores películas del actor que cumple 55 años.

Adam Sandler cumple 55 años y para festejarlo recordamos las cinco mejores películas que ha estelarizado este actor en distintos géneros cinematográficos, de acuerdo a la crítica especializada.

'Diamantes en bruto'

Aquí el histrión dio vida a Howard, un adicto al juego que dirige una joyería y lucha para poder pagar las constantes deudas que adquiere.

'La esperanza vive en mí'

En esta ocasión portagonizó un drama con su intepretación de Charlie Fineman, un sujeto que pierde a su familia en los atentados del 11 de septiembre, cambiando su vida radicalmente.

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'Punch Drunk Love'

Es el primer trabajo serio del histrión en 2002, año del comienzo de su consagración, aquí se caracterizó como Barry en una memorable actuación.

'Happy Gilmore'

Es una de las cintas clásicas de Adam Sandler que cuenta la vida de un fallido jugador de Hockey que encuentra su vocación en el golf y está dispuesto a ganar un torneo profesional para salvar la casa de su abuela con el premio.

'Como si fuera la primera vez'

Aquí da vida a un biólogo marino que no tiene la intención de comprometerse en una relación formal, hasta que conoce a Lucy, quien sufre de pérdida de memoria a corto plazo y debe conquistarla diario para mantener su amor.

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