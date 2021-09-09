¿Cuál es el verdadero nombre del Pollo de Toy Story?

La saga de Toy Story, es una de las más populares y queridas por todo el público, incluso ha sido fundamental para el desarrollo de muchas generaciones.

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Sobre la segunda entrega, Woody encuentra por casualidad a un viejo juguete que creía perdido llamado Wheezy; sin embargo, la mamá de Andy prepara una venta de jardín y lo pone a la venta, por lo que el vaquero más querido busca rescatarlo. Sin embargo, lo que no podía imaginar es que existía un obsesivo coleccionista, el cual, al verlo lo secuestra con intención de venderlo a un museo en Japón.

Es entonces cuando la aventura comienza. Buzz Lightyear decide salvar a su amigo con ayuda de los demás juguetes. Finalmente llegan hasta la casa del coleccionista, que tiene cientos de objetos de la era dorada de Woody, para regresar a casa de Andy con dos juguetes nuevos.

¿Quién es Albert 'Al' McWhiggin?

Recordemos que Al, su verdadero nombre Albert McWhiggin, se ve por primera vez en Toy Story 2 durante un anuncio televisivo en el que está vestido con un traje de pollo, Al es un coleccionista obsesivo y codicioso de todo lo relacionado con el viejo programa de televisión El Rodeo de Woody.

Este personaje tiene sobrepeso, es muy impaciente y perezoso, ya que se queja de tener que conducir todo el camino para trabajar un sábado, a pesar de que su apartamento solo está al otro lado de la calle de la tienda.

Al le roba a Woody para completar su colección y venderla a un museo de juguetes en Tokio, Japón. Los juguetes de Andy finalmente rescatan a Woody, desbaratando los planes de Al para vender su colección. Durante su último comercial poco después, Al no puede controlarse a sí mismo a partir de sollozos histéricos por sus pérdidas como resultado.

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¡Se planeó que Al apareciera en el especial Toy Story of Terror!, donde se le iba a ver como el comprador al que Ron Tompkins le vendía a Woody, pero la escena donde aparecía fue eliminada por razones de tiempo y duración.

