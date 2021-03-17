Conoce las mejores películas que ha hecho en su carrera el actor estadounidense Adam Sandler.

Adam Sandler es un popular actor que se ha ganado el cariño y admiración del público, por sus papeles siempre llenos de mucha gracia.

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Este gran actor que nació en Brooklyn y fue criado en Manchester, tuvo su primer encuentro con la comedia a los 17 años con una actuación espontánea en el club Boston, mientras obtenía el título en Bellas Artes por la New York University.

Adam tuvo sus inicios en el cine con Los Caraconos, junto a Dan Aykroyd y Jane Curtin. A partir de ese momento, comenzó a trabajar en películas que alcanzaron mucha popularidad en la taquilla, como Happy Gilmore, El chico ideal, El aguador, Un papá genial y Mr. Deeds.

Ahora en honor a uno de los mejores artistas cómicos, te presentamos una lista de sus mejores películas.

No te metas con Zohan

Una película que salió en el año 2008 y una comedia que ha gustado a varias personas. Esta entrega se trata de un personaje que está cansado de todas las luchas en su país, un legendario militar israelí llamado Zohan que finge su propia muerte y viaja a Nueva York.

El atrevimiento con el que Zohan corta y peina el cabello lo convierten en un éxito entre las mujeres de Manhattan; cuando su enemigo lo localiza, Zohan tendrá que usar sus habilidades militares si quiere volver a utilizar las tijeras.

Son como niños

Una de las películas más exitosas que ha tenido Adam Sandler a lo largo de su trayectoria, una encantadora comedia que sucedió en el año 2010 junto a Salma Hayek.

La historia trata de un grupo de amigos y excompañeros que descubren que envejecer no siempre significa madurar, pues cuando se reúnen honran la memoria de su entrenador de baloncesto.

Un papá genial

Sin dejar pasar una de sus películas con las que comenzó a crecer su popularidad, Adam Sandler realizó esta cinta en 1999 y relata la historia de un irresponsable neoyorquino que trata de darle estabilidad a su vida al adoptar a un niño rebelde de cinco años.

Golpe bajo

Se convirtió en una de las comedias de deportes preferidas del público en el año 2005, pues un mariscal de campo profesional convence a un exentrenador convicto de preparar a un equipo de reclusos para jugar contra los guardias.

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Locos de ira

Tras un malentendido a bordo de un avión, un hombre es condenado a asistir a las terapias del poco ortodoxo doctor Buddy Rydell para controlar su mal carácter, esta cinta del comediante también se enlista como una de las favoritas del 2003.

