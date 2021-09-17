Este fue el final que tuvo Sid Phillips de Toy Story.

Sid Phillips era un pequeño gran villano en Toy Story. El niño que torturaba y experimentaba con juguetes al ponerles fuego y destrozarlos, tiene un final que muchos fans de la cinta hubieran deseado, según una teoría de un fan.

Todo parece indicar que el malvado aprendió la lección al final, cuando los juguetes que adoraba torturar lo asustaron. Woody le dijo contundentemente "juega bien" y se esfumó hasta Toy Story 3.

Aunque no es oficial, se piensa que el hombre de la basura en la mencionada es el temido villano en su versión de adulto. La evidencia es la clásica playera de calavera que portaba este sujeto siempre.

Con lo anterior, los cinéfilos consideran que Sid se convirtió en un recolector de basura y con eso tuvo su merecido. Sin embargo, un usuario de Reddit tuvo una teoría distinta.

"En Toy Story 1 Sid es confrontado con la horrible revelación de que los juguetes están vivos. Quince años después, en Toy Story 3, vemos que Sid se ha convertido en recolector de basura. Ahora, ser recolector de basura es un buen oficio. Nosotros encontramos muchas cosas", escribió.

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Sid Phillips corregiría sus errores del pasado

La teoría del fan sostiene que Sid se convertió en un recolector de basura como una forma de corregir sus errores con los juguetes. Entonces, el final del villano no fue un castigo, él eligió salvar juguetes.

"Imaginemos que eres un chico que aprendió que los objetos inanimados están vivos. ¿Qué trabajo tendrías? Sid no está perturbado y trabajando en un oficio horrible. Está intentando salvar a los juguetes. Escogió un trabajo donde puedes hacer eso. Y Sid está equipado para arreglar juguetes dañados. Es muy creativo", señaló.

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