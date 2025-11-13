Ana de Armas olvida a Tom Cruise: La actriz cubana es captada con su apuesto nuevo novio

La actriz cubana Ana de Armas, de 37 años, fue fotografiada por paparazzis paseando por las calles de Los Ángeles en compañía de un misterioso hombre, semanas después de terminar su relación de nueve meses con Tom Cruise, de 63 años.

Un paseo relajado en Los Ángeles

De Armas disfrutó de una caminata junto a su perro Salsa y su supuesto nuevo amor. Ambos lucieron vestimenta casual y fueron vistos entrando a una tienda de artículos para el hogar, donde mostraron interés por varios productos.

Tras ser captados por las cámaras, la pareja abandonó el lugar en un SUV negro, sin que se conociera su destino.

¿Quién es el nuevo acompañante de Ana de Armas?

Según comentarios de seguidores y fuentes cercanas, el hombre no pertenece al mundo del entretenimiento, sino que sería un empresario. Se trata de Marcelo Valente, un brasileño vinculado a la firma Babel Ventures.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe una relación formal entre Ana y Marcelo, ya que la actriz terminó recientemente su noviazgo con Cruise.

El fin de su relación con Tom Cruise

De acuerdo con US Weekly, la ruptura se debió a la rapidez con la que avanzaba la relación: “Las cosas se estaban moviendo muy rápido y ella empezó a sentirse incómoda con la velocidad a la que iban”, señaló una fuente.

Aunque Ana “todavía le tiene mucho cariño” al actor, necesitaba tomar distancia. Cruise y De Armas se conocieron durante el rodaje de la película “Deeper”. “Comenzó como un profundo respeto profesional y luego se convirtió en algo más. Tom quedó completamente cautivado por Ana”, relató la fuente.

La misma persona aseguró que, pese a la separación, “tienen una conexión. Verán cómo se desarrollan las cosas en el futuro… Tom y Ana han terminado por ahora”.

¿Qué pasó con Ben Affleck?

Otro rumor que comienza a sonar con fuerza es la posibilidad de que Ana de Armas y Ben Affleck retomen su relación ahora que ambos están solteros. Affleck ya firmó su divorcio con Jennifer Lopez, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible acercamiento con la actriz cubana.

Aunque no existe confirmación oficial, los seguidores de De Armas recuerdan la intensa relación que ambos vivieron en 2020, marcada por apariciones públicas y proyectos compartidos. La posibilidad de un reencuentro entre la estrella de “Blonde” y el protagonista de “Batman” mantiene a la prensa en alerta, especialmente tras la separación definitiva de Affleck y Lopez.