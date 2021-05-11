Las comedias más emblemáticas de Seth Rogen que no te puedes perder. Te damos una lista con los éxitos cinematográficos del actor que más nos han hecho reír hasta ahora.

'Virgen a los 40' (2005)

Trata de un hombre ya (casi) maduro que continúa protegiendo su virginidad a base de coleccionar figuras de colección.

'Lío Embarazoso' (2007)

Aquí Seth Rogen se encapricha con otra famosa actriz que parece fuera de su alcance. En esta comedia disparatada, Katherine Heigl, tiene la mala suerte de quedarse embarazada del personaje principal en una noche loca.

'Supersalidos' (2007)

Una de las películas más recordadas del trío actoral conformado por Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz-Plasse. Este grupo de adolescentes hará todo lo posible por ganarse el afecto de sus respectivos amoríos entre fiestas, alcohol y chistes escatológicos.

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'The Green Hornet' (2011)

Esta cinta fue la oportunidad de Seth Rogen de convertirse en un superhéroe muy cómico. Su personaje es el hijo del dueño de uno de los periódicos más famosos del país, pero cuando su padre muere y hereda toda la fortuna, hace justicia por su mano por la ciudad.

'Juerga hasta el fin' (2013)

En esta película James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill, Jay Baruchel, Craig Robinson y Danny Mcbride se enfrentan al mismísimo día del juicio final. El apocalipsis llega y ellos no permiten que el infierno les trague.

'Buenos Vecinos' (2014)

La pareja formada por Seth Rogen y Rose Byrne debe hacer frente a unos vecinos universitarios muy latosos. Zac Efron demuestra que puede ponerse al mismo nivel que el resto de los personajes.

'The Interview' (2014)

En esta controvertida cinta, Seth Rogen y James Franco son un productor y un entrevistador cuya misión es entrevistar al dictador de Korea del norte, Kim Jong-Un.

'Los tres reyes malos' (2015)

Aquí el actor hace equipo con Joseph Gordon-Levitt y Anthony Mackie en una moderna historia de Navidad de lo más divertida y actual.

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