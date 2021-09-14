¿Ariel y Hércules son familia? Teoría explica la relación de los personajes.

Una teoría indica que Hércules y Ariel tienen una conexión especial desde sus antepasados si recordamos un poco de cultura general.

De acuerdo con la mitología griega, Zeus y Poseidon son hermanos. Si Ariel es hija de Tritón, el cual es hijo de Poseidón y Hércules es hijo de Zeus, entonces Ariel y Hércules son lo que se conoce como "primos segundos".

Se desconoce si Disney diseñó a sus personajes como familia de manera intencionada o simplemente es una gran coincidencia que salió a la luz por sus fans, quienes siempre buscan la manera de conectar sus películas.

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Disney tiene más parientes en sus películas

En 'Frozen', por ejemplo, su director afirmó contundentemente desde su estreno, que Tarzán es el hermano pequeño de Anna y Elsa.

"Por supuesto que los padres de Anna y Elsa no murieron, claro que hubo un naufragio, pero ellos estuvieron en el mar durante más tiempo porque su mujer estaba embarazada. Ella dio a luz en el barco, a un pequeño niño. Cuando el naufragio tuvo lugar, todos sobrevivieron pero terminaron muy lejos de las costas escandinavas, en la jungla. Allí construyeron una casa árbol y los leopardos les mataron, por lo que su pequeño hijo fue criado por gorilas", explicó en 2015 a un medio de comunicación.

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