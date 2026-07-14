Así se construyeron las conchas de Australia... un sitio dispuesto para la ópera

Sin lugar a dudas una de las obras arquitectónicas más bellas del mundo es la Casa de la Ópera en Sidney, que también es popularmente conocida como las conchas de Australia. Aunque hoy se vislumbra como una construcción pulcra y hasta exquisita, fue un verdadero dolor de cabeza para todos los involucrados. Así se vivió la edificación de este espacio que hoy es un ícono de la cultura de este país.

¿Cómo se construyeron las conchas de Australia?

Esta obra inaugurada en 1973 hoy es un aspecto completamente representativo de dicha nación y es ampliamente identificado por las 14 conchas que componen este lujo arquitectónico. Tardó 14 años en edificarse y causó serios problemas a todos los involucrados, sin embargo hoy es un hito de la arquitectura expresionista. La Casa de la Ópera se encuentra en la bahía de Sidney, sitio especial dentro del desarrollo histórico de dicho país.

Jorn Utzon fue el arquitecto encargado, quien tenía en mente levantar un espacio dedicado a dicha parte de la cultura, tal como existían en Europa y Estados Unidos. Estas intenciones llegaron tras la segunda gran guerra. El espacio abarca 5, 800 hectáreas y aunque parece que es un solo edificio, son 3 construcciones que tienen dentro cinco teatros, cinco estudios de ensayo y dos salas principales.

En un inicio se esperaba terminar en 4 años, sin embargo tardaron 14 y un gasto de 7 millones de dólares finalizó en 102, donde en gran medida se solventó gracias a una lotería estatal. Y en la parte de sus aspectos estéticos, destaca por sus grandes ventanales hechos con un cristal (que al igual que los azulejos que concretan la estructura) encargado ex profeso para el edificio. Es decir, es único en su especie.

¿Cómo se hicieron las conchas llamativas de este monumento al arte?

Sin lugar a dudas parte de la originalidad de este monumento, se encuentra en la cobertura de las 14 conchas. Y es que allí se utilizaron paneles prefabricados de hormigón y recubiertos por un 1, 056, 006 azulejos de cerámica que le dan dicha estética especial. Además, estos símbolos hacen alusión a los orígenes del lugar, recordando cuando los aborígenes recolectaban todo tipo de moluscos, donde posteriormente los colonos usaban dichas conchas para hacer mortero y cal para sus construcciones.