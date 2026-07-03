Conoce el restaurante más alto del mundo; está a más de medio kilómetro del suelo

Si eres una persona que teme a las alturas, degustar diversos alimentos de la gastronomía asiática en el Heavenly Jin no parece ser una experiencia para ti… y es que este restaurante se encuentra en la Torre Shanghái a más de 500 metros sobre el suelo. Por ello, conoce todo sobre este espacio que se encuentra en los cielos y que ofrece una experiencia culinaria bastante interesante.

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¿Cómo es el restaurante más alto del mundo?

Se definirá al restaurante más alto del mundo como aquel que se encuentra lo más alejado del suelo posible, y es que este complejo culinario está en el piso 120 de la Torre Shanghái… concretando 556.36 metros de altura. Con esto, el Heavenly Jin ofrece una vista espectacular del horizonte de Shanghái.

En cuanto a la oferta culinaria, el restaurante combina una propuesta gastronómica plagada de la cocina japonesa, china y europea. Dicha situación permite que exista una variedad y compenetración de sabores dignos de una oferta a la altura. Y aquí destaca que lo que se busca no es separar como tal los platos de los países o regiones indicadas, sino de hacer una mezcla que sea gustosa para los consumidores.

Además, el Heavenly Jin tiene un té conocido por sus ingredientes locales frescos de temporada, mismos que forman parte del té de la tarde del J Hotel Shanghái Tower. Este es un espacio dentro del complejo para pasar un rato de calma y ocio para degustar su respectiva bebida, esto mientras observas el horizonte y las impresionantes imágenes a una altura increíble de concebir.

¿Cuáles son los retos arquitectónicos del restaurante más alto del mundo?

Se indica que los huéspedes son recibidos por un confuso mural de 30 metros de ancho con un tipo de mosaicos tipo italiano, representando una escena como de la antigua Ruta de la Seda. También hay paredes acristaladas en el interior del restaurante, las cuales brillan cuando les pega el sol. Además, se cocinan los alimentos a vista de los consumidores, que disfrutan de la vista con grandes ventanas que se encuentran del piso al techo.

Ahora, los retos de mantenimiento y diseño se enfrentaron al los siguientes problemas. El tránsito del gas, el transporte de los alimentos para que siempre estén frescos y para que los chefs y el equipo del restaurante siempre estén alineados para ofrecer la mejor experiencia culinaria.