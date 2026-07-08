Este es el túnel más largo del mundo que pasa por debajo del mar

El conocimiento humano sorprende de manera continua por la alta capacidad existente en la resolución de problemas. Ahora, eso llevado a fines arquitectónicos y/o de ingeniería, entre otras diferentes disciplinas llega a impresionar todavía más. Y es que así ocurre cuando se habla del túnel submarino más largo del planeta… al menos hasta 2033. Conoce el Túnel de Seikan.

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¿Qué se sabe del Túnel de Seikan… el submarino más largo del mundo?

Este es un “invento” humano surgido para unir la isla de Honshu y la isla de Hokkaido en Japón. Tiene una longitud de 53. 8 kilómetros de longitud, de los cuales 23.3 se encuentran bajo el estrecho de Tsugaru, el cual separa los dos sitios mencionados. Realmente es una construcción “antigua”, iniciada en 1962 y terminada en 1988. Se indica que las excavaciones requirieron de más de 3, 000 trabajadores, donde incluso fallecieron 34 personas, esto por derrumbes, inundaciones y otros problemas.

Justamente lo que buscaban era la facilidad de viabilidad para personas y productos por un estrecho que en 1954 cobró 1400 vidas de personas que viajan en 5 transbordadores por culpa de un tifón. En un inicio la situación fue abrumadoramente positiva, aunque en la actualidad muchos siguen eligiendo viajes por botes o incluso vía aérea. Mientras que en estos momentos la situación radica sobre todo en los transportes comerciales de productos agrícolas.

Este túnel ferroviario cuenta solamente con dos estaciones (Tappi-Kaitei Station y Yoshioka Kaitei Station), las cuales incluso pueden solucionar catástrofes como algún incendio o imprevisto que ponga en riesgo las vidas humanas de dicha zona. Lo que resulta impresionante, es que esta infraestructura está construida a 240 metros por debajo del mar.

¿Es cierto que el Túnel de Seikan dejará de ser el más largo del mundo?

Hablando de túneles submarinos, sí. Y es que en estos momentos está en construcción el Rogfast, en el cual se podrá transitar alrededor de 27 kilómetros por debajo del mar. Se indica que esta zona recibirá un alivio porque un traslado que incluye viajar en ferrys durante 1000 kilómetros de longitud ahora te ahorrará 11 horas, pues antes era de 21 totales. Esto, mientras atraviesas un espacio que estará casi a 392 metros bajo el agua.