Este es el teleférico de Mérida... el más alto del mundo

Las obras que el ser humano concreta en distintas disciplinas tienen aspectos sumamente sorprendentes, tal es el caso de este teleférico que se encuentra en Venezuela. Ya sea para turismo o como medio de transporte, distintas líneas a nivel mundial siguen generando registros impresionantes. Esto es lo que se sabe de esta obra arquitectónica y de ingeniería ubicada en el sur del continente.

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¿Qué altura alcanza el teleférico más alto del mundo?

Esta obra que causa impresión a miles de turistas que la visitan año con año, se encuentra en Mérida… territorio venezolano. La altitud en la que comienza el trayecto es de 1640 metros sobre el nivel del mar y en ciertas partes del viaje se alcanzan 4765. Las cabinas avanzan cerca de 5 metros por segundo y son 5 estaciones totales las que tiene todo el recorrido.

Con los casi 4800 metros sobre el nivel del mar, la impresión de estar a dicha altura es lo que ha convertido a Mérida en una opción de turismo muy atractiva para las personas. Además en ámbitos de distancia recorrida, se aseguran 12.5 kilómetros y se tiene registro de su última modernización a finales de 2024.

El teleférico de Mérida se inauguró en 1960 y aunque ha cerrado para arreglos y cuestiones técnicas, desarrolla sus actividades con normalidad. Sus días de funcionamiento son de jueves a domingo, en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Mientras que sus estaciones se llaman Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo.

¿Cuál es el teleférico más largo del mundo?

Aunque los datos varían, se indica que en México se encuentra la construcción de la Línea del Cablebús (Teleférico) más larga del mundo, que precisamente superaría a la de Mérida y otras a nivel global. Se estima que con 12 estaciones, los trayectos de la Línea 5 duren cerca de 40 minutos al transportar 3000 personas por hora en sus 642 cabinas. Todo esto en un recorrido cercano a los 15.2 kilómetros totales desde El Pedregal hasta Ciudad Universitaria. Se indica que su inauguración se dará en 2028.