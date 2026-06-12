Conoce la piscina más grande del mundo

Los avances tecnológicos han permitido que este tipo de estructuras arquitectónicas sean verdaderos complejos donde se combinan distintos conceptos de ocio, lujo y disciplinas que ofrecen espacios dignos de récords. Por eso, es necesario que conozcas la piscina más grande del mundo, la cual se encuentra en Egipto, misma que fue recientemente inaugurada. He aquí los detalles.

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¿Cuál es y cómo luce la piscina más grande del mundo?

La empresa Crystal Lagoons asegura que su complejo llamado Citystars Sharm El Sheik es la piscina más grande del mundo, alcanzando una extensión de 12.5 hectáreas de agua cristalina. Según el sitio web de este lugar turístico, tienen el Récord Guinness actual y se tardaron 22 días en llenar lo que muchas consideran una laguna artificial.

El país que tiene este particular recinto es Egipto, específicamente en el desierto de Sinaí. Aunque desde principios de 2025 se presumía como terminada, muchos usuarios indicaron que todavía había espacios que no se construían del todo. Presuntamente es una gigantesca laguna cristalina, asemejándose a un mar tropical en medio de un lugar bastante hostil.

En ese sentido, la piscina más grande del mundo tiene en mente el lujo, haciendo alusión a los espacios con el agua como aspecto principal, combinado con playas de arena blanca. Un verdadero privilegio para vivir si se tiene la oportunidad.

Aquí se encuentran un sitio en Chile y otro en Indonesia.